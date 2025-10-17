Chivu predica calma verso Roma Inter | Siamo all’inizio è solo la 7ª giornata… Vi svelo cosa ho preso da Gasperini

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Le sue parole. Cristian Chivu, alla vigilia di Roma Inter, ha presentato così la sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 202526. Ecco cosa ha detto il tecnico nerazzurro. QUI: Como Juve, attenzione a Nico Paz! Fabregas ha creato una squadra vera, l’analisi dei prossimi avversari dei bianconeri Tribuna Juve – VIDEO di Paolo Rossi COME VEDO LA SQUADRA DOPO LA SOSTA? – « Sono tornati sani, senza problemi. Ovvio che ci sono giocatori che hanno accumulato dei minuti, che hanno fatto anche due partite da 90? ma gli abbiamo dato qualche giorno in più di riposo, li abbiamo gestiti per averli al meglio ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chivu predica calma verso Roma Inter: «Siamo all’inizio, è solo la 7ª giornata… Vi svelo cosa ho preso da Gasperini»

