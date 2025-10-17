Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter di Cristian Chivu continua a crescere e non solo in fase offensiva. Se l’attacco viaggia a pieno ritmo, con Lautaro Martnez e compagni che non smettono di segnare, la vera notizia arriva dal reparto arretrato, finalmente tornato solido e compatto. Dopo un avvio di stagione complicato, caratterizzato da qualche sbavatura di troppo e dalla brutta sconfitta contro la Juventus, il lavoro quotidiano ad Appiano Gentile sta iniziando a dare i frutti sperati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, la difesa sembra ritrovata: ora si attende questa risposta