Chivu | Gasperini gode di tutta la mia stima tutti ci siamo ispirati a lui

All’Olimpico la Roma prima in classifica ospita l ‘ Inter, l’allenatore dei nerazzurri Crisitian Chivu analizza il momento della squadra in vista della sfida in conferenza La conferenza di Chivu Come sta la squadra? «Sono tornati sani e senza problemi anche se tanti giocatori hanno accumulato dei minuti. Li abbiamo comunque gestiti, dandogli anche dei giorni di riposo per averli domani al meglio». Domani arriva la miglior difesa d’Europa nel 2025, come si affronta? «La Roma è stata brava a dare continuità al lavoro fatto da Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo, hanno trovato il giusto equilibrio, mantenendo solidità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu: «Gasperini gode di tutta la mia stima, tutti ci siamo ispirati a lui»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Chivu: "#Gasperini fonte di ispirazione per noi giovani allenatori. Noi trattiamo tutte le partite come finali. Ci interessano le nostre ambizioni e la nostra voglia di essere dominanti. Vogliamo stare su tutti i fronti aggrappati, questa squadra può arrivare in fondo - X Vai su X

Gasperini contro Chivu, solo 2 gol subiti contro 17 realizzati: è già una sfida scudetto? - facebook.com Vai su Facebook

Verso Roma-Inter, Chivu: "Pio o Bonny? Tutti pronti per giocare, non so quando torna Thuram. Stimo Gasperini" - Le parole del tecnico dell'Inter in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma di Gasperini ... msn.com scrive

Chivu: “Esposito è sul palco e deve ballare. Thuram gioca? Non so” - Cristian Chivu è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Roma di scena sabato sera alle ore 20:45. Segnala tuttosport.com

Inter, Chivu in conferenza: «A Roma mi sono innamorato dell'Italia» - L’Inter va a Roma all'Olimpico e affronterà una squadra aggressiva: «Mi piace perché è stata data continuità al lavoro di ... Da msn.com