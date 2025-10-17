Chivu avvisa l’Inter | Ho visto bene la squadra Ora dobbiamo raggiungere quell’obiettivo

Calcionews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu carica l’Inter alla vigilia della gara contro la Roma: «Serve lucidità, possiamo far male» Alla vigilia della sfida tra Roma e Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 202526, Cristian Chivu si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e le insidie della trasferta all’Olimpico. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

