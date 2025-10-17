Chivu avvisa l’Inter | Ho visto bene la squadra Ora dobbiamo raggiungere quell’obiettivo

Chivu carica l’Inter alla vigilia della gara contro la Roma: «Serve lucidità, possiamo far male» Alla vigilia della sfida tra Roma e Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A 202526, Cristian Chivu si è presentato in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e le insidie della trasferta all’Olimpico. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Chivu avvisa l’Inter: «Ho visto bene la squadra. Ora dobbiamo raggiungere quell’obiettivo»

Leggi anche questi approfondimenti

Cosa ne pensate di queste affermazioni sull'#Inter? ? Emiliano #Viviano esalta il gioco nerazzurro e si complimenta con Cristian #Chivu L'ex portiere nerazzurro manda poi un chiaro messaggio sul motivo per cui Simone #Inzaghi non ha vinto l'ultimo S - facebook.com Vai su Facebook

“Juve, vinci e svolti” Lautaro-Dumfries, Chivu mette la 4a ? La Dea ribalta il Brugge Conte, avviso a De Bruyne ? Baroni traballa. Il Toro riflette La prima pagina dell’1 ottobre ? #Tuttosport - X Vai su X

Chivu vittima di un fastidioso imprevisto in conferenza: “Ma che roba è questa? Ho le lacrime” - L'Inter spera di non avere incidenti di percorso in campo nella seconda partita di questa Champions, in programma domani contro lo Slavia Praga. Scrive fanpage.it

Inter-Cremonese, Chivu: "Pio Esposito o Bonny al posto di Thuram? Al 90% ho deciso" - Però è subentrato sempre e di minuti ne ha fatti. Riporta sport.sky.it

Chivu: "Il rumore dei nemici? Ho altro a cui pensare, a marzo tutto il mondo parlava dell'Inter" - Il rumore dei nemici fa parte del gioco perché è sempre stato di attualità”. Riporta tuttomercatoweb.com