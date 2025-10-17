Chivu alza l’asticella e fissa l’obiettivo | L’Inter può arrivare fino in fondo ovunque! Vi spiego perché

Inter News 24 Chivu alza l’asticella e fissa l’obiettivo dell’Inter. Le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match con la Roma. Alla vigilia del match della settima giornata di Serie A contro la Roma, Cristian Chivu ha alzato l’asticella per la sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha parlato di continuità, mentalità e ambizione, fissando l’obiettivo per la stagione. In conferenza stampa, Chivu ha analizzato la preparazione della squadra e il percorso da seguire. COSA MI ASPETTO DI VEDERE? – « Mi aspetto di ripartire da come abbiamo concluso con la Cremonese, dalla prestazione e dalla determinazione, bisogna dar continuità e capire i punti di forza, continuando a fare passi avanti senza tornare indietro. 🔗 Leggi su Internews24.com

