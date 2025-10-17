Chiuso per un trasporto eccezionale un tratto della A26
Un transito eccezionale bloccherà per una notte la A26. Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 19 alle 4 di lunedì 20 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Scopri altri approfondimenti
A.A.S.S. – Servizio Funivia chiuso dal 20 al 24 ottobre 2025 L’A.A.S.S. comunica che da lunedì 20 Ottobre a venerdì 24 ottobre 2025 il Servizio Funivia verrà chiuso al pubblico per effettuare i collaudi semestrali. Gli utenti potranno usufruire del Trasporto - facebook.com Vai su Facebook
#A2 - S. Gottardo - Chiasso - Galleria del S. Gottardo in entrambe le direzioni tunnel chiuso, trasporto eccezionale - X Vai su X
Chiuso un tratto della statale dello Stelvio - Pioggia intensa, grandine e raffiche di vento hanno determinato diverse situazioni di pericolo da un capo all’altro della provincia: la ... Scrive ilgiorno.it
Chiuso tratto dell'A10 a Genova per un camion ribaltato - Savona tra Genova Pra' e Genova Aeroporto verso Genova è stato temporaneamente chiuso a causa del ribaltamento di un camion all'uscita della galleria Cantarena. Secondo ansa.it
Tratto della A1 chiuso di notte. C’è il disinnesco di una bomba - Verrà disinnescata e rimossa nel corso di una operazione notturna in programma tra il 2 e il 3 luglio la bomba di media dimensione, dal peso di 100 libbre (45 kg) ritrovata nei pressi di via Zannoni ... Riporta ilrestodelcarlino.it