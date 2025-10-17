Chiuso per un trasporto eccezionale un tratto della A26

Un transito eccezionale bloccherà per una notte la A26. Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 19 alle 4 di lunedì 20 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it