Chiuso per un trasporto eccezionale un tratto della A26

Novaratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un transito eccezionale bloccherà per una notte la A26. Autostrade per l'Italia ha comunicato che sulla Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di domenica 19 alle 4 di lunedì 20 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Gravellona. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Chiuso un tratto della statale dello Stelvio - Pioggia intensa, grandine e raffiche di vento hanno determinato diverse situazioni di pericolo da un capo all’altro della provincia: la ... Scrive ilgiorno.it

Chiuso tratto dell'A10 a Genova per un camion ribaltato - Savona tra Genova Pra' e Genova Aeroporto verso Genova è stato temporaneamente chiuso a causa del ribaltamento di un camion all'uscita della galleria Cantarena. Secondo ansa.it

Tratto della A1 chiuso di notte. C’è il disinnesco di una bomba - Verrà disinnescata e rimossa nel corso di una operazione notturna in programma tra il 2 e il 3 luglio la bomba di media dimensione, dal peso di 100 libbre (45 kg) ritrovata nei pressi di via Zannoni ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Trasporto Eccezionale Tratto