Chiuso il tour invernale di Olly Possiamo dirlo | è il più vaschiano di tutti

Ilfoglio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso ieri sera a Napoli il tour invernale di Olly, che ha registrato tutto esaurito con due tappe a Genova, Milano, e Roma (c’era anche Mariaelena Boschi ), dopo gli 80 mila sotto la pioggia dell’Ippodromo. E altre centinaia di persone sono rimaste fuori a ogni tappa perché truffati dai reseller. E il sold out già registrato per il tour primaverile nei palazzetti e le tre tappe allo stadio di Genova. Che non riapriva ai concerti da 21 anni dopo l’ultimo di Vasco. È il fenomeno musicale del 2025, ma non c’entra Sanremo, ed è destinato a durare.   Solo chi non lo aveva già sentito poteva dire che aveva vinto il festival perché sponsorizzato dalla sua manager Marta Donà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

chiuso il tour invernale di olly possiamo dirlo 232 il pi249 vaschiano di tutti

© Ilfoglio.it - Chiuso il tour invernale di Olly. Possiamo dirlo: è il più "vaschiano" di tutti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

chiuso tour invernale ollyOlly e il suo 'Tutto Vita Tour' alla Reggia di Caserta - Tappa attesissima quella del 3 luglio 2026 del talentuoso vincitore di Sanremo per il suo ‘Tutta Vita Tour 2025- Secondo casertanews.it

Olly: "Non sono un miracolato, c'è tanto lavoro dietro. Ma dopo il tour forse mi fermo un po'..." - 2026" con 20 appuntamenti tutti sold out e a giugno sarà allo Stadio Luigi Ferraris di Genova ... Da msn.com

chiuso tour invernale ollyOlly: la scaletta dei concerti del tour 2025 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Olly: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia. Scrive donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Chiuso Tour Invernale Olly