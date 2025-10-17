Chiuso il tour invernale di Olly Possiamo dirlo | è il più vaschiano di tutti
Si è concluso ieri sera a Napoli il tour invernale di Olly, che ha registrato tutto esaurito con due tappe a Genova, Milano, e Roma (c’era anche Mariaelena Boschi ), dopo gli 80 mila sotto la pioggia dell’Ippodromo. E altre centinaia di persone sono rimaste fuori a ogni tappa perché truffati dai reseller. E il sold out già registrato per il tour primaverile nei palazzetti e le tre tappe allo stadio di Genova. Che non riapriva ai concerti da 21 anni dopo l’ultimo di Vasco. È il fenomeno musicale del 2025, ma non c’entra Sanremo, ed è destinato a durare. Solo chi non lo aveva già sentito poteva dire che aveva vinto il festival perché sponsorizzato dalla sua manager Marta Donà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
