Chiude bar nella stazione di Brignole | preoccupazione per 12 lavoratori

Preoccupazione per il futuro di 12 lavoratori di un bar interno alla stazione di Genova Brignole, gestito dall'azienda Luca's Srl, attualmente chiuso.Prima, nei giorni scorsi, il personale ha trovato il bar chiuso causa “motivi tecnici”. Oggi infine sono intervenuti l’ufficiale giudiziario, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

