Chirurga fa partecipare la figlia 12enne all’operazione al cranio | Le mani erano solo appoggiate sul trapano

"Mia figlia voleva assolutamente partecipare, mi sono lasciata trasportare e ho detto Sì" ha ammesso la chirurga ora sotto processo in Austria. La dottoressa però nega un’altra accusa ancora più grave e cioè di aver permesso alla minore di praticare un foro nel cranio del paziente: "Aveva solo le mani appoggiate sul trapano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

