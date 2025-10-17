Chiellini Juventus retroscena sul mancato ingresso del dirigente nel CdA bianconero | cosa è successo Tutti i dettagli

Chiellini Juventus, la sua esclusione dal board è la grande sorpresa: la versione ufficiale parla di un inserimento graduale, ma restano i dubbi. Una nomina che sembrava scontata, un ingresso nel cuore del potere bianconero che invece è stato rimandato. La grande sorpresa arrivata dalla pubblicazione delle liste per il nuovo Consiglio di Amministrazione della  Juventus  è, senza dubbio, l’esclusione di  Giorgio Chiellini. Un colpo di scena che, come analizzato dal giornalista  Gianni Balzarini, ha sorpreso molti e apre a diversi interrogativi, nonostante la versione ufficiale parli di una scelta ponderata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

