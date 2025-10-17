Chiellini Juventus retroscena sul mancato ingresso del dirigente nel CdA bianconero | cosa è successo Tutti i dettagli

Chiellini Juventus, la sua esclusione dal board è la grande sorpresa: la versione ufficiale parla di un inserimento graduale, ma restano i dubbi. Una nomina che sembrava scontata, un ingresso nel cuore del potere bianconero che invece è stato rimandato. La grande sorpresa arrivata dalla pubblicazione delle liste per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus è, senza dubbio, l’esclusione di Giorgio Chiellini. Un colpo di scena che, come analizzato dal giornalista Gianni Balzarini, ha sorpreso molti e apre a diversi interrogativi, nonostante la versione ufficiale parli di una scelta ponderata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini Juventus, retroscena sul mancato ingresso del dirigente nel CdA bianconero: cosa è successo. Tutti i dettagli

Perché Giorgio Chiellini non sarà nel CDA Juventus e cosa farà adesso - Giorgio Chiellini non farà parte del CDA della Juventus: qual è il suo ruolo e di cosa si occuperà. Da ilbianconero.com

Juventus, l’Uefa apre un procedimento sul FPF: cosa rischiano i bianconeri. Indiscrezioni sul nuovo Cda: non c’è Chiellini - Juventus, la Uefa apre un procedimento per il mancato rispetto del fair play finanziario. Riporta sport.virgilio.it

