Chiellini Juve svelato il possibile ruolo del dirigente bianconero che non sarà nel board del club | sarà una sorta di ministro degli Esteri I dettagli
Chiellini Juve, svelato il possibile ruolo del dirigente bianconero: tutti i dettagli sul futuro dell’ex difensore. Una mossa a sorpresa, una scelta strategica che proietta la Juventus al centro della politica del calcio italiano. Contrariamente alle attese, Giorgio Chiellini non farà parte del nuovo Consiglio di Amministrazione del club. Come svelato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro non sarà nel board bianconero, ma nel cuore del sistema: l’ex capitano, infatti, è il candidato designato per un prestigioso ruolo in FIGC. Il prossimo 3 novembre, salvo colpi di scena, Chiellini verrà votato dalla Lega per entrare in Consiglio Federale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Nuovo Cda Juve: Scanavino lascia, ci sono Ferrero e Comolli, non Chiellini. Due candidati per Tether Tra i candidati di Exor (9 in tutto) figura ancora Gianluca Ferrero, che verrà confermato nel ruolo di presidente e, per la prima volta, Damien Comolli, che - facebook.com Vai su Facebook
Chiellini Juve, sorpresa sul ruolo del dirigente bianconero nel nuovo CdA: tutti gli aggiornamenti sulle possibili novità - Chiellini Juve, sorpresa sul ruolo del dirigente bianconero: tutti gli aggiornamenti in vista del nuovo CdA Una giornata cruciale per il futuro societario della Juventus. Secondo juventusnews24.com
Juve, inchiesta Uefa per possibile violazione del fair play finanziario - E' il giorno della presentazione delle liste di candidati per il nuovo consiglio d'amministrazione della Juventus (entra l'attuale direttore generale bianconero Damien Comolli, mentre finisce l'era Sc ... Si legge su sport.sky.it
Juventus, l’Uefa apre un procedimento sul FPF: cosa rischiano i bianconeri. Indiscrezioni sul nuovo Cda: non c’è Chiellini - Juventus, la Uefa apre un procedimento per il mancato rispetto del fair play finanziario. sport.virgilio.it scrive