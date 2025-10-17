Chicago presentato il Manifesto per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato ufficialmente presentato il Manifesto "Cent’anni", documento fondativo delle celebrazioni dedicate ai 100 anni dalla nascita di Rosa Balistreri, che si terranno nel 2027. Il Manifesto, che raccoglie i valori e i principi ispirati alla vita e all’opera della grande cantautrice siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

chicago presentato manifesto celebrare“Cent’anni”: da Chicago parte il Manifesto per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri - È stato presentato ufficialmente il Manifesto “Cent’anni”, il documento fondativo delle celebrazioni dedicate ai 100 anni ... Scrive msn.com

chicago presentato manifesto celebrare«Cent’anni», presentato al Columbus Day il Manifesto per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri nel 2027 - È stato ufficialmente presentato il Manifesto “Cent’anni”, documento fondativo delle celebrazioni dedicate ai 100 anni dalla nascita di Rosa Balistreri, ... Riporta msn.com

Da Chicago parte il cammino per celebrare i 100 anni di Rosa Balistreri - È stato ufficialmente presentato il Manifesto “Cent’anni”, documento fondativo delle celebrazioni dedicate ai 100 anni dalla nascita di Rosa Balistreri, che si terranno nel 2027. Lo riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Chicago Presentato Manifesto Celebrare