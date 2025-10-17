Chiara Jaconis uccisa da una statuetta a Napoli | svolta totale Accuse gravissime
È arrivata a una svolta la delicata inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis, la 30enne padovana colpita alla testa da una statuetta lanciata da un balcone durante una passeggiata nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La Procura ha chiuso le indagini e, mentre per il ragazzino di 13 anni – ritenuto autore materiale del gesto – è stata chiesta l’archiviazione per non imputabilità, i suoi genitori rischiano ora un processo per omicidio colposo in cooperazione e omesso controllo. Leggi anche: Chiara Jaconis colpita e uccisa da una statuetta a Napoli: fu un 13enne a lanciarla dal balcone La tragedia nei Quartieri Spagnoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
