Chi sono i tre figli di Sigfrido Ranucci Michela Giordano Ed Emanuele

Metropolitanmagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michela Ranucci  è la seconda dei tre figli di Sigfrido Ranucci e della moglie  Marina, una famiglia unita ma costretta da anni a convivere con la presenza costante della scorta. Nonostante il cognome ingombrante, lei ha scelto di intraprendere un cammino molto diverso, lontano dalle telecamere e dalle polemiche che circondano il mondo del giornalismo investigativo. La giovane donna lavora con  bambini disabili  ed è specializzata in  neuropsicomotricità dell’età evolutiva, una disciplina complessa che richiede competenze mediche, psicologiche e pedagogiche per accompagnare lo sviluppo motorio e cognitivo dei più piccoli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

