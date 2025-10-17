Chi ha messo la bomba Attentato a Sigfrido Ranucci Roberto Saviano rompe il silenzio

Un commento durissimo, quello di Roberto Saviano, che non si limita a esprimere solidarietà ma denuncia una deriva ormai sistematica nel modo in cui vengono trattati coloro che si occupano di inchieste scomode. Lo scrittore, da anni sotto scorta per le sue denunce contro la camorra, ha pubblicato un video sui social in cui affronta l’attentato contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, colpito nella notte tra giovedì e venerdì da due ordigni esplosi davanti alla sua abitazione. “Chi lo ha colpito, sapeva che non poteva colpire lui, voleva mandare un messaggio”, ha dichiarato Saviano, legando l’attacco a un chiaro tentativo di intimidire chi ancora crede nella libertà di parola e di indagine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

