Chi è Vito Zotti il nuovo fidanzato di Michela Giraud

Si chiama Vito Zotti il nuovo fidanzato di Michela Giraud. I due sono stati fotografati per la prima volta insieme, affiatati e felici, sul red carpet di un evento di Cavalli, collegato alla Festa del Cinema di Roma. Un evento glamour che per la comica è stato anche l’occasione giusta per presentare l’uomo che, ormai da qualche tempo, è al suo fianco e la rende felice. Chi è Vito Zotti. Di Vito Zotti si sa poco e niente. L’unica certezza è che non appartiene al mondo dello spettacolo e che, già da qualche tempo, era apparso nelle Stories e nei post Instagram di Michela Giraud. Secondo alcune indiscrezioni Zotti sarebbe un ingegnere e sarebbe originario di Roma, lavorerebbe inoltre per un’azienda specializzata in strutture civili. 🔗 Leggi su Dilei.it

