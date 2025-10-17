Chi è Sara Bolla la moglie di Gianluca Gazzoli
Sara Bolla è la moglie di Gianluca Gazzoli, da anni accanto al conduttore. Dal loro legame, profondo e sincero, sono nate due figlie. Chi è Sara Bolla. Sara Bolla lavora come consulente di Armocromia e ha fondato uno studio che si occupa di accessori per capelli, il Labò Milano. All’università ha studiato marketing, sognando di lavorare nel mondo della moda e, a poco a poco, ci è riuscita. Nel 2017 ha sposato Gianluca Gazzoli, grande amore della sua vita. L’anno successivo la coppia ha accolto la prima figlia, Rachele, mentre nel 2022 è nata Carola. Da sempre riservata, qualche tempo fa Sara aveva raccontato la romantica proposta di nozze ricevuta da Gianluca Gazzoli. 🔗 Leggi su Dilei.it
