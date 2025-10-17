Chi è Marco D’Ascanio, il guardalinee di Serie A diventato famoso in TV? Scopriamo qualcosa di più sul suo conto. La Serie A non è soltanto calciatori e allenatori. Per quanto siano effettivamente i protagonisti principali dello spettacolo che vediamo nei fine settimana di campionato e nei turni settimanali di partite internazionali, per una partita di calcio vengono coinvolte molte più perosne. Pensiamo ai dirigenti, ai tanti tifosi, ai VIP, agli arbitri, al VAR e chi opera attorno allo stesso e anche ai guardalinee. Questi ultimi hanno un ruolo molto importante per dare una mano al direttore di gara in merito alle decisioni da prendere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Chi è Marco D’Ascanio, il guardalinee di Serie A diventato famoso in tv