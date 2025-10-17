Chi è l’uomo delle cucine sparite e com’è nato il tracollo che ha lasciato centinaia di romani senza mobili

Non solo prodotti Scavolini mai consegnati: il dissesto di Aurelia Arredamenti travolge anche i clienti di Porte e Finestre e Mistercucina, il sito di e-commerce dal cui collasso sarebbe iniziata la vicenda. RomaToday ha ricostruito altri retroscena dell’azienda che ha lasciato centinaia di. 🔗 Leggi su Romatoday.it