Chi è Edoardo Purgatori | l’attore si racconta a ‘Verissimo’

Nello studio di Silvia Toffanin è pronto ad arrivare Edoardo Purgatori. L’attore, noto grazie ai suoi ruoli televisivi ma anche per i film al cinema e le tournè teatrali si racconterà senza filtri su Canale 5 a ‘Verissimo’ nella puntata di sabato 18 ottobre. Edoardo Purgatori: chi è. Nato il 14 gennaio 1989 a Roma, Edoardo è figlio dello sceneggiatore e attore Andrea Purgatori e di Nicola Schmitz. Sua madre ha origini tedesche. Ha trascorso la sua infanzia nella Capitale, frequentando la scuola tedesca nella città sin dalle materne e a 13 anni è entrato nella compagnia teatrale scolastica. È lì che ha scoperto il suo amore per la recitazione ma è a 18 anni che ha iniziato a vederla davvero con un mestiere futuro, frequentando workshop con diversi maestri all’ Actors Studio di New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

