Chi c’è dopo di me Paolo Del Debbio l’annuncio in tv e il siparietto

Paolo Del Debbio continua a essere uno dei volti più amati e seguiti di Rete4. I suoi programmi, in particolare “Dritto e Rovescio” e il più recente “4 di sera”, rappresentano ormai due appuntamenti fissi per il pubblico dell’emittente Mediaset, che apprezza il suo stile diretto, il linguaggio schietto e la capacità di far discutere senza mai perdere il controllo. Con “4 di sera”, Del Debbio ha conquistato anche la fascia dell’access prime time, portando su Rete4 un’informazione più leggera, fatta di riflessioni quotidiane, sorrisi e qualche battuta che spezza il rigore della cronaca. >> “Ho scelto lui”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it