’Tanti auguri Curve Pericolose!’. Le tifose appartenenti al celebre club femminile dello Spezia hanno festeggiato il 26° compleanno, sommerse dagli auguri di tantissimi amici e amiche che, in questi anni, ne hanno apprezzato l’attaccamento ai colori bianchi e la fede ad oltranza. Dal 1999, anno di fondazione del club, queste splendide donne hanno sempre sostenuto incondizionatamente lo Spezia, nella buona e nella cattiva sorte, non mollando mai, specie nei momenti più difficili del club. Lo Spezia nel cuore, vissuto gomito a gomito in curva Ferrovia, nel settore più popolare dello stadio dove l’io diventa ‘noi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Che Curve pericolose!