L ayering, ovvero stratificare. Nella moda indica lo styling nell’indossare più capi uno sopra l’altro, nella profumeria è il sovrapporre più fragranze che stanno bene, nella cosmesi è applicare più strati di skincare che si prendono cura della pelle. Ma il layering epidermico ha davvero dei benefici? E, soprattutto, è adatto a tutti i tipi di pelle, anche a quelle più grasse? Dormire sempre sullo stesso lato può rendere il viso asimmetrico? X Leggi anche › Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: come agiscono, le differenze e quali scegliere Layering epidermico, di che cosa si tratta. Proveniente dalla Corea, il layering è una tecnica cosmetica che consiste nell’applicazione di differenti prodotti, sovrapposti tra di loro, secondo regole e movimenti ben precisi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cos'è il layering epidermico? Ed è adatto a tutte le pelli, comprese quelle più grasse?