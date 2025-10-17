Chaves-Benfica Coppa di Portogallo 17-10-2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Aquile dirette ai sedicesimi?

Nel fine settimana non ci saranno partite di Primeira Liga ma potremo vedere le grandi squadre portoghesi impegnate nei trentaduesimi di finale di Taça de Portugal, competizione che non smette mai di affascinare. Stanotte toccherà al Benfica scendere in campo contro il Chaves, squadra di seconda divisione che ha iniziato bene la stagione ed è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chaves-Benfica (Coppa di Portogallo, 17-10-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Aquile dirette ai sedicesimi?

