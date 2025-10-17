Charlie Puth pubblica il brano Changes che anticipa l’album Whatever’s Clever!

Charlie Puth ha annunciato il suo quarto album, Whatever’s Clever!, anticipato oggi dal singolo Changes. Charlie Puth ha annunciato il suo quarto album, Whatever’s Clever!, in uscita il 6 marzo 2026 su etichetta Atlantic Records e da oggi in preorder. Offrendo un primo assaggio dell’album che verrà, la popstar americana Charlie Puth pubblica Changes, un singolo che è già un classico e che mostra esattamente ciò che Puth sa fare meglio: ritornelli contagiosi, cori da cantare a squarciagola e assoli di pianoforte inconfondibili, abbastanza da sollevare anche i cuori e i piedi più pesanti. Ad accompagnare il nuovo singolo esce anche un videoclip ufficiale diretto da Charlotte Rutherford, che rimanda a un’era pre-digitale ormai lontana. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

