Chanel Totti parte per Pechino Express | il papà Francesco prova a fermarla

Chanel Totti, 19 anni, volerà tra Indonesia, Cina e Giappone per la nuova edizione del reality di Sky. A spingerci ci ha pensato la madre Ilary Blasi; a tentare di fermarla, invece, il padre Francesco. Il “Pupone” non vorrebbe che la secondogenita iniziasse una carriera in televisione e già lo scorso anno era riuscito a far saltare l’iscrizione a “Ballando con le Stelle”. Stavolta la mamma ha avuto la meglio: la coppia “I raccomandati” è ufficialmente nel cast. La strada per Pechino passa da mamma. Secondo quanto ricostruito dal settimanale “Oggi”, la decisione definitiva di Chanel è arrivata dopo un’estate di confronti – e tensioni – in famiglia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Chanel Totti parte per Pechino Express: il papà Francesco prova a fermarla

