Chanel Totti nel promo di Pechino Express in tailleur | è una business woman con gilet e bermuda

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, dove con Filippo Laurino farà parte della coppia de I raccomandati. Cosa ha indossato per le foto promo del programma?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

chanel totti promo pechinoChanel Totti nel promo di Pechino Express in tailleur: è una business woman con gilet e bermuda - Chanel Totti sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express, dove con Filippo Laurino farà parte della coppia de I raccomandati ... Riporta fanpage.it

chanel totti promo pechinoChanel e Francesco Totti, lite per colpa di Pechino Express (e Ilary Blasi): cos’è successo - Secondo recenti indiscrezioni, padre e figlia sarebbero ai ferri corti per via del reality a cui lei ha scelto di partecipare. Si legge su libero.it

chanel totti promo pechinoTotti, la lite con Chanel per Pechino e le verità su Spalletti, la Roma, Balotelli e quello sputo a Poulsen - Franceco Totti, il silenzio sulla lite con la figlia Chanel per Pechino Express e le verità raccontate su Spalletti, la Roma, Balotelli e lo sputo a Poulsen. Da sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Chanel Totti Promo Pechino