Chamber music al Sartorio
L’autunno musicale a Trieste si veste del “verde” dei giovani talenti: dal 19 ottobre al 9 novembre appuntamento con “Winners super green al Sartorio”, quattro domeniche-concerto nel segno del camerismo emergente, per mettere al centro della scena concertistica una selezione di giovani talenti. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mlada talenta Glasbene matice v sezoni “Talenti Super green” Naša ucenca Filippo Craglietto in Angela Chen bosta nastopila v okviru koncertne sezone “Talenti Super green”, ki jo prireja društvo ACM ACM - Chamber Music Triesteuzeju Sartorio v Trstu. - facebook.com Vai su Facebook
#Pavia celebra la musica da camera: torna il “Vittadini Chamber Music Festival”. La rassegna si svolgerà dall’1 al 13 ottobre - - X Vai su X