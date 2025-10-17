Chagall dai Diamanti al centro | nelle vetrine dei negozi le locandine delle sue opere

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chagall ‘invade’ Ferrara. Dopo l’apertura ufficiale della mostra a Palazzo dei Diamanti (qui un viaggio fotografico all’interno delle sale), l’artista di origini russe arriva nelle vie del centro. E lo fa con l’iniziativa – nata dagli stessi commercianti e condivisa con Ascom e Confesercenti -. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

chagall diamanti centro vetrineChagall a Ferrara. A Palazzo dei Diamanti apre la grande mostra - Apre oggi, sabato 11 ottobre, la grande mostra dedicata a Marc Chagall testimone del suo tempo, organizzata a Palazzo dei Diamanti da Fondazione Ferrara Arte e Arthemisia nel quarantesimo dalla morte ... Segnala itinerarinellarte.it

chagall diamanti centro vetrineFerrara, “Marc Chagall: testimone del suo tempo” - Un inizio all’insegna del successo per la mostra “Marc Chagall: testimone del suo tempo”, che nei primi due giorni di apertura ha registrato oltre duemila visitatori (2. Riporta msn.com

chagall diamanti centro vetrineMarc Chagall, testimone del suo tempo. Arriva la grande mostra a Palazzo dei Diamanti di Ferrara - A Palazzo dei Diamanti anche due sale immersive per coinvolgere il pubblico nelle atmosfere incantate dell’artista ... Segnala artribune.com

Cerca Video su questo argomento: Chagall Diamanti Centro Vetrine