Chagall come non l' avete mai visto | taglio di nastro per la mostra di mosaici dell' artista
Dal 18 ottobre al 18 gennaio 2026, il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna presenta Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera, la prima mostra interamente dedicata al legame tra il grande artista e la tecnica musiva – un capitolo sorprendente e ancora poco noto del suo percorso creativo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
