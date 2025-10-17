Chagall come non l' avete mai visto | taglio di nastro per la mostra di mosaici dell' artista

Ravennatoday.it | 17 ott 2025

Dal 18 ottobre al 18 gennaio 2026, il Mar – Museo d’Arte della città di Ravenna presenta Chagall in mosaico. Dal progetto all’opera, la prima mostra interamente dedicata al legame tra il grande artista e la tecnica musiva – un capitolo sorprendente e ancora poco noto del suo percorso creativo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

