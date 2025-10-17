cesena si arrende al palaippo esulta san giovanni in persiceto

Dopo la bella vittoria nel primo turno del campionato di basket maschile di Divisone Regionale 1 sul campo di Baricella, la Cesena Basket 2005 si è arresa 50-76 (21-16, 30-38, 41-60) tra le mura amiche del PalaIppo contro la Vis San Giovanni in Persiceto, annunciata come una delle squadre più competitive del girone, costruita con l’intento di salire in serie C. In effetti, dopo un primo quarto da applausi nel quale Cesena è fresca, tonica e agguerrita, la squadra ospite si ‘mangia’ la partita grazie al suo strapotere fisico, a un’intensità sempre altissima e a una completezza d’organico che conferma la sua candidatura quantomeno al vertice del girone di questa prima fase. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

