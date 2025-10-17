Cesena e Berti insieme fino al 2028 Ieri firmato il rinnovo del contratto
Tommaso Berti e il Cesena insieme fino al 2028. Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora più scintillante dal primo gol azzurro, ieri è arrivata anche la classica ciliegina sulla torta, con il prolungamento di un anno del suo contratto con il Cavalluccio. I discorsi tra la società e gli agenti del centrocampista classe 2004 erano avviati da alcune settimane e negli ultimi giorni c’è stata l’accelerata fino ad arrivare alla firma con la scadenza ora che si allinea con quella degli altri prodotti del vivaio presenti in rosa, Cristian Shpendi e Matteo Francesconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Tommaso Berti ha convinto il #Cesena: l'ex #Fiorentina rinnova il contratto che lo lega al club bianconero - X Vai su X
Ora c’è anche la firma: Tommaso Berti prolunga con il Cesena fino al 2028 - facebook.com Vai su Facebook
Cesena e Berti insieme fino al 2028. Ieri firmato il rinnovo del contratto - Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora ... Da ilrestodelcarlino.it
Cesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta" - Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha parlato anche del talento di Tommaso Berti, fresco di rinnovo. Da tuttomercatoweb.com
Tommaso Berti si lega al Cesena fino al 2028, nel 2013 indossò per la prima volta la maglia bianconera - Lontani i tempi in cui il talento di Calisese, nel 2023, ha rischiato di lasciare la Romagna, fortunatamente la Fiorentina non esercitò il diritto di opzione dopo il prestito ... Segnala cesenatoday.it