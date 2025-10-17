Cesena e Berti insieme fino al 2028 Ieri firmato il rinnovo del contratto

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tommaso Berti e il Cesena insieme fino al 2028. Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora più scintillante dal primo gol azzurro, ieri è arrivata anche la classica ciliegina sulla torta, con il prolungamento di un anno del suo contratto con il Cavalluccio. I discorsi tra la società e gli agenti del centrocampista classe 2004 erano avviati da alcune settimane e negli ultimi giorni c’è stata l’accelerata fino ad arrivare alla firma con la scadenza ora che si allinea con quella degli altri prodotti del vivaio presenti in rosa, Cristian Shpendi e Matteo Francesconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cesena e berti insieme fino al 2028 ieri firmato il rinnovo del contratto

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena e Berti insieme fino al 2028. Ieri firmato il rinnovo del contratto

Approfondisci con queste news

cesena berti insieme finoCesena e Berti insieme fino al 2028. Ieri firmato il rinnovo del contratto - Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora ... Da ilrestodelcarlino.it

cesena berti insieme finoCesena, Berti rinnova fino al 2028. Zaro: "Ha grandi margini di crescita, l'ambiente lo aiuta" - Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il difensore del Cesena Giovanni Zaro ha parlato anche del talento di Tommaso Berti, fresco di rinnovo. Da tuttomercatoweb.com

cesena berti insieme finoTommaso Berti si lega al Cesena fino al 2028, nel 2013 indossò per la prima volta la maglia bianconera - Lontani i tempi in cui il talento di Calisese, nel 2023, ha rischiato di lasciare la Romagna, fortunatamente la Fiorentina non esercitò il diritto di opzione dopo il prestito ... Segnala cesenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Berti Insieme Fino