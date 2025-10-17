cesena e berti insieme fino al 2028 ieri firmato il rinnovo del contratto

Tommaso Berti e il Cesena insieme fino al 2028. Al termine di una settimana da incorniciare per il talento di Calisese, con un l’esordio in nazionale Under 21 venerdì scorso nel suo stadio reso ancora più scintillante dal primo gol azzurro, ieri è arrivata anche la classica ciliegina sulla torta, con il prolungamento di un anno del suo contratto con il Cavalluccio. I discorsi tra la società e gli agenti del centrocampista classe 2004 erano avviati da alcune settimane e negli ultimi giorni c’è stata l’accelerata fino ad arrivare alla firma con la scadenza ora che si allinea con quella degli altri prodotti del vivaio presenti in rosa, Cristian Shpendi e Matteo Francesconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

