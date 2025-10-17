Cesena contro la tratta di esseri umani in 10 anni prese in carico oltre 200 persone con ‘Oltre la strada’

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, sabato 18 ottobre, si celebra la XIX Giornata europea contro la tratta di esseri umani, istituita dalla Commissione Europea nel 2006 per sensibilizzare cittadini e istituzioni su un fenomeno criminale che continua a colpire persone vulnerabili in tutto il mondo. Quest’anno la ricorrenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Accusato di tratta di esseri umani. Si trova in carcere da un mese. Il giovane respinge ogni addebito - Si trova in carcere da un mese in attesa di essere estradato in Marocco o che la misura cautelare gli venga attenuata. Riporta lanazione.it

Tratta esseri umani, arrestati nigeriani - Un'associazione per delinquerecomposta da cittadini nigeriani finalizzata alla tratta diessere umani, alla riduzione in schiavitu', all'induzione e allosfruttamento della ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Cesena Contro Tratta Esseri