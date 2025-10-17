Cerpelletti si racconta | Sogno l’esordio in prima squadra mi ispiro a quel centrocampista dell’Inter

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter Primavera, Filippo Cerpelletti si racconta così tra sogni, caratteristiche e modelli di riferimento. Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, il centrocampista classe 2007 dell’ Inter Primavera, Filippo Cerpelletti, si è raccontato così. IL MIO PERCORSO ALL’INTER – « Sono arrivato qua all’età di otto anni, quindi questo è un percorso molto lungo che spero duri il più possibile. Vengo dalla Val Trompia, in un paese chiamato Marcheno: per 6-7 anni ho fatto avanti e indietro, è stato abbastanza difficile sia per me che per la mia famiglia, abbiamo fatto tanti sacrifici, non era gestire soprattutto l’alternanza campo-studio, ma ci siamo riusciti alla grande. 🔗 Leggi su Internews24.com

