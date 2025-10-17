’C’era una volta’ alla Fiera tra francobolli e monete

Ilrestodelcarlino.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento da non perdere per i collezionisti e gli appassionati di francobolli e monete. Domani e domenica “C’era una volta”, la mostra mercato mensile dedicata all’antiquariato e al modernariato nei padiglioni di Cesena Fiera, torneranno ad ospitare lo speciale salone incentrato sulla filatelia e sulla numismatica, con circa 35 espositori. Sarà presente anche il Circolo Filatelico - Numismatico “Ennio Giunchi” di Cesena, che collabora per la prima volta con la manifestazione, e che con i suoi esperti offrirà un servizio di valutazione gratuita di monete e francobolli. A rendere speciale questa edizione anche la mostra “Le radio comunicazioni in Romagna durante la II Guerra Mondiale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217c8217era una volta8217 alla fiera tra francobolli e monete

© Ilrestodelcarlino.it - ’C’era una volta’ alla Fiera tra francobolli e monete

Contenuti che potrebbero interessarti

Una passione da più di 80 anni. Francobolli e monete in Fiera - Giunge all’81ª edizione l’annuale convegno filatelico e numismatico organizzato e promosso dall’omonimo circolo forlivese, centro più importante di tutta la regione in questo ambito. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: 8217c8217era Volta8217 Fiera Francobolli