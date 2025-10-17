Appuntamento da non perdere per i collezionisti e gli appassionati di francobolli e monete. Domani e domenica “C’era una volta”, la mostra mercato mensile dedicata all’antiquariato e al modernariato nei padiglioni di Cesena Fiera, torneranno ad ospitare lo speciale salone incentrato sulla filatelia e sulla numismatica, con circa 35 espositori. Sarà presente anche il Circolo Filatelico - Numismatico “Ennio Giunchi” di Cesena, che collabora per la prima volta con la manifestazione, e che con i suoi esperti offrirà un servizio di valutazione gratuita di monete e francobolli. A rendere speciale questa edizione anche la mostra “Le radio comunicazioni in Romagna durante la II Guerra Mondiale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’C’era una volta’ alla Fiera tra francobolli e monete