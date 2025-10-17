Centrosinistra Schlein | coalizione progressisti ora c’è su Primarie decideremo
Roma, 17 ott. (askanews) – “Primarie? Decideremo insieme con il resto della coalizione progressista che ora esiste” e “è la stessa che abbiamo presentato dal Veneto alla Campania”, è chiaro “che non finisce qua, dobbiamo mettere in campo un progetto per il paese e costruire” l’alternativa. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervistata allo speciale “Sky Tg24 Live in Rome”. Il risultato non esaltante del Movimento Cinquestelle in Toscana? “Ognuno porta il suo pezzo, la sua specificità dentro la coalizione, non vedo problemi” ha concluso Schlein parlando dell’ottimo risultato dei centristi di Renzi e di Avs e osservano che in Calabria “le cose sono andate diversamente” ma l’importante è restare “testardamente unitari”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
