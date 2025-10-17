centro sportivo regia affidata alla ing ferrari

La Ing. Ferrari spa di Modena sarà il general contractor designato dal Pisa per la realizzazione del nuovo centro sportivo nerazzurro che nascerà in città, non distante dallo stadio e dalla Torre pendente. Lo ha reso noto il club precisando che "si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso che porterà alla realizzazione del Pisa Training Centre". Lo stadio e la Torre pendente, spiega il Pisa, "sono i principali simboli sportivi e storici della città" e "la Ing. Ferrari spa è controllata della Ing. Ferrari Holding, un gruppo composto da aziende altamente specializzate che operano in modo sinergico per fornire soluzioni tecnologicamente avanzate in molteplici settori strategici: la società si distingue come realtà di eccellenza a livello nazionale nei servizi di General Contracting e Facility Management a supporto dell’industria italiana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

