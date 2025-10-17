Centro polifunzionale per disabili nel bene confiscato | taglio del nastro
Un centro polifunzionale per disabili è stato inaugurato a Cancello ed Arone in un bene confiscato alla camorra. Nei due piani del complesso saranno organizzate attività per ragazzi che soffrono del disturbo dello spettro autistico e una struttura residenziale pronta ad accogliere quelle persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
17 ottobre 2025 Centro Polifunzionale “Area 51” (Corso Italia 83, Bari) In occasione della Giornata Mondiale di Lotta contro la Povertà, il Centro Area 51 apre le porte alla città con un pomeriggio di confronto, solidarietà e condivisione. ?Talk, testimonian - facebook.com Vai su Facebook
CANCELLO ED ARNONE - Un centro polifunzionale per disabili nel bene confiscato alla camorra, Ambrosca: oggi è la vittoria dello Stato. Presto l’inaugurazione del nostro ... - 18:26:21 Un centro polifunzionale per disabili è stato inaugurato questa mattina a Cancello ed Arone in un bene confiscato alla camorra. Secondo casertafocus.net
Cancello ed Arnone, un centro polifunzionale per disabili nel bene confiscato alla camorra - Un centro polifunzionale per disabili è stato inaugurato questa mattina a Cancello ed Arnone in un bene confiscato alla ... Si legge su pupia.tv