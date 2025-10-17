Centro polifunzionale per disabili nel bene confiscato | taglio del nastro

Un centro polifunzionale per disabili è stato inaugurato a Cancello ed Arone in un bene confiscato alla camorra. Nei due piani del complesso saranno organizzate attività per ragazzi che soffrono del disturbo dello spettro autistico e una struttura residenziale pronta ad accogliere quelle persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it