Centro polifunzionale per disabili nel bene confiscato | taglio del nastro

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un centro polifunzionale per disabili è stato inaugurato a Cancello ed Arone in un bene confiscato alla camorra. Nei due piani del complesso saranno organizzate attività per ragazzi che soffrono del disturbo dello spettro autistico e una struttura residenziale pronta ad accogliere quelle persone. 🔗 Leggi su Casertanews.it

