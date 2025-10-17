Centro Nuoto scaduti i termini per regolarizzare il mutuo | Si va verso la chiusura temporanea
Riceviamo e pubblichiamo:"Ci è stato confermato dalla banca oggi (venerdì 17): è scaduto il termine per regolarizzare la situazione del mutuo da parte della società Centro Nuoto Copparo. Sarà il Comune a saldare l'intero importo a chiusura del.
