Centro Nuoto scaduti i termini per regolarizzare il mutuo | Si va verso la chiusura temporanea

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:"Ci è stato confermato dalla banca oggi (venerdì 17): è scaduto il termine per regolarizzare la situazione del mutuo da parte della società Centro Nuoto Copparo. Sarà il Comune a saldare l'intero importo a chiusura del.

