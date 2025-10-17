"Dalle 17 di ieri siamo ufficialmente fuori dalla gestione della piscina. La banca ci ha comunicato via pec che non ci concederà altro tempo per il pagamento delle rate del mutuo. La richiesta di avere una dilazione non è stata accolta. Da questo momento siano inadempienti, la struttura non ha più un gestore. Si chiude", così Diego Petrucci, presidente del Centro nuoto Copparo, annuncia l’ultima puntata di una vicenda molto amara, dolorosa per una società che ha 40 anni di storia, 8 dipendenti, 80 collaboratori. Per il paese di Copparo che si trova all’improvviso senza un luogo dove fare sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro nuoto, nessuna proroga: "Siamo fuori: la piscina chiude"