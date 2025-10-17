Centri estivi | nuove modalità di accesso alla piattaforma
Il Dipartimento per le politiche della famiglia informa che, dal 15 ottobre, sono in vigore nuove modalità di accesso alla piattaforma Centri estivi. Al primo accesso, ogni utente deve aggiornare la propria password. Una volta completato questo passaggio, può scegliere tra due opzioni per accedere al sistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
