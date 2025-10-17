Cena Ecumenica dell’Accademia italiana della cucina | ponte di cultura gastronomica tra le delegazioni reggine
Si è svolta a Bagnara Calabra, presso il ristorante Santabarbara 1789, la cena ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina, uno degli appuntamenti più significativi del calendario accademico, che ogni anno riunisce simultaneamente in tutta Italia e all’estero le delegazioni e legazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
La tradizione gastronomica molisana torna protagonista con un evento di grande rilievo culturale e conviviale.... #news #notizie #molise #capracotta #AccademiaItalianadellaCucina #Cena Ecumenica - facebook.com Vai su Facebook
Abruzzo a tavola: le 9 delegazioni dell’Accademia Italiana della Cucina in festa per la “Conviviale Ecumenica” del 16 Ottobre - Le delegazioni abruzzesi dell'Accademia Italiana della Cucina si preparano a celebrare la “Conviviale Ecumenica” giovedì 16 ottobre. Come scrive terremarsicane.it
Cena ecumenica, a tavola con i legumi. Polo Urbani ancora in vetrina. E anche un patto con l’Accademia della cucina - PORTO SANT’ELPIDIO A tavola con i legumi, si rinnova l’appuntamento annuale al Polo Urbani, cena ecumenica in collaborazione con l’Accademia italiana della cucina fondata da Orio Vergari nel 1953. Segnala corriereadriatico.it