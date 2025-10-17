Cena Ecumenica dell’Accademia italiana della cucina | ponte di cultura gastronomica tra le delegazioni reggine

Si è svolta a Bagnara Calabra, presso il ristorante Santabarbara 1789, la cena ecumenica dell’Accademia Italiana della Cucina, uno degli appuntamenti più significativi del calendario accademico, che ogni anno riunisce simultaneamente in tutta Italia e all’estero le delegazioni e legazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it