Celta Vigo-Real Sociedad domenica 19 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Un gol per parte a Balaidos?
Celta Vigo–Real Sociedad è una sfida che l’anno scorso avrebbe riguardato due squadre in posizioni di classifica ben diverse da quelle attuali; i galiziani sono partiti a rilento, hanno pareggiato ben 6 volte su 8 gare finora disputate e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I Txuri-urdin sono addirittura penultimi in classifica, probabilmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
IAGO ASPAS, SEMPRE PIÙ LEGGENDA CELTICA Iago Aspas, oltre a detenere il record di goal con la maglia del Celta Vigo, è entrato nuovamente nella storia del club, stavolta come il giocatore con maggior numero di presenze, eguagliando Manuel Rodri
Óscar Pereiro, ex-ciclista galiziano e tifosi del Celta Vigo (la squadra per cui gioca Iglesias), aveva detto nei giorni scorsi che le parole del calciatore sul tema gli avevano dato fastidio.
Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad – 19 Ottobre 2025 - La sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad si gioca il 19 Ottobre 2025 alle 16:15 allo Stadio Abanca
Celta - Real Sociedad, en directo hoy: a la espera de los onces - Real Sociedad de la Jornada 9 de LaLiga en ElDesmarque: a la espera de los onces titulares
Celta - Real Sociedad, en directo: LaLiga EA Sports hoy, en vivo - Real Sociedad, partido correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga EA Sports que se disputa hoy, 19 de octubre.