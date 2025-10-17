Celta Vigo-Real Sociedad domenica 19 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Un gol per parte a Balaidos?
Celta Vigo–Real Sociedad è una sfida che l’anno scorso avrebbe riguardato due squadre in posizioni di classifica ben diverse da quelle attuali; i galiziani sono partiti a rilento, hanno pareggiato ben 6 volte su 8 gare finora disputate e sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I Txuri-urdin sono addirittura penultimi in classifica, probabilmente . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Óscar Pereiro, ex-ciclista galiziano e tifosi del Celta Vigo (la squadra per cui gioca Iglesias), aveva detto nei giorni scorsi che le parole del calciatore sul tema gli avevano dato fastidio. - X Vai su X
Pronostico Celta Vigo vs Real Sociedad – 19 Ottobre 2025 - La sfida tra Celta Vigo e Real Sociedad si gioca il 19 Ottobre 2025 alle 16:15 allo Stadio Abanca- Riporta news-sports.it
Pronostico Celta Vigo-Real Sociedad: tensione e infortuni indirizzano il match - Real Sociedad è una gara della nona giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... Si legge su ilveggente.it
Pronostico Celta Vigo-Real Sociedad 19 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Liga Spagnola - Il Celta Vigo affronta la Real Sociedad domenica 19 ottobre 2025 alle 16:15 al Municipal de Balaídos, in una sfida critica della decima giornata di La Liga: leggi l'analisi dettagliata, il pronostico ... Secondo bottadiculo.it