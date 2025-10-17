Celebrati a Palazzo Vecchio i 50 anni di Amnesty International Italia
Firenze, 17 ottobre 2025 - Nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sono stati celebrati i 50 anni di Amnesty International Italia, “50 anni di lotte per i diritti umani”. L’evento, al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, la presidente della Commissione Pari opportunità, Pace, diritti umani, Relazioni internazionali, Immigrazione Stefania Collesei, la presidente della sezione italiana di Amnesty International Alba Bonetti, l’Associazione Movimento Donna Vita Libertà Firenze con l’attivista Sanaz Parto, la mediatrice interculturale, attivista iraniana difensora dei diritti umani Parisa Nazari, l’attivista, giornalista e difensore dei diritti umani e dell’autodeterminazione del popolo Saharawi Mohamed Dihani, la responsabile dell’Unità Campagne e Ricerca della Sezione Italiana di Amnesty International Ilaria Masinara e moderato dal giornalista de L’Avvenire Riccardo Michelucci, rappresenta – si legge in una nota di Palazzo Vecchio - “un momento cruciale per rafforzare l’impegno di Amnesty verso il presente e il futuro dei diritti umani, con un punto d’attenzione verso le attività sul territorio toscano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domani, 16 ottobre, presso il Palazzo della Cultura di Marcianise, si terrà il terzo ciclo dedicato alla famiglia, un momento di incontro e condivisione pensato per valorizzare i legami più autentici. In questa speciale occasione verranno festeggiati e celebrati i - facebook.com Vai su Facebook
Palazzo Vecchio: celebrati i 50 anni di Amnesty International Italia - Guccione presidente del Consiglio comunale: "Organizzazione che contribuisce a far emergere le criticità della società" ... Riporta nove.firenze.it
Fiorentina, festa in Palazzo Vecchio a 50 anni dalla vittoria della Coppa Italia 1975 - Firenze, 7 aprile 2025 – Festa grande in Palazzo Vecchio venerdì 20 giugno per celebrare la vittoria della Coppa Italia della Fiorentina nella stagione 1974- Scrive lanazione.it
Diocesi: Caritas Firenze, per il 50° sabato convegno a Palazzo Vecchio. Lunedì alla Badia Fiorentina celebrazione presieduta dal card. Betori - Sono diverse le iniziative in programma a Firenze per celebrare il 50° anniversario di fondazione della Caritas diocesana. Secondo agensir.it