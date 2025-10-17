Firenze, 17 ottobre 2025 - Nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio sono stati celebrati i 50 anni di Amnesty International Italia, “50 anni di lotte per i diritti umani”. L’evento, al quale hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione, la presidente della Commissione Pari opportunità, Pace, diritti umani, Relazioni internazionali, Immigrazione Stefania Collesei, la presidente della sezione italiana di Amnesty International Alba Bonetti, l’Associazione Movimento Donna Vita Libertà Firenze con l’attivista Sanaz Parto, la mediatrice interculturale, attivista iraniana difensora dei diritti umani Parisa Nazari, l’attivista, giornalista e difensore dei diritti umani e dell’autodeterminazione del popolo Saharawi Mohamed Dihani, la responsabile dell’Unità Campagne e Ricerca della Sezione Italiana di Amnesty International Ilaria Masinara e moderato dal giornalista de L’Avvenire Riccardo Michelucci, rappresenta – si legge in una nota di Palazzo Vecchio - “un momento cruciale per rafforzare l’impegno di Amnesty verso il presente e il futuro dei diritti umani, con un punto d’attenzione verso le attività sul territorio toscano”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrati a Palazzo Vecchio i 50 anni di Amnesty International Italia