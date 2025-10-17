Cecilia Rodriguez mamma | è nata la bimba Ignazio Moser | La mia nuova definizione di amore

Milleunadonna.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fagottino rosa che tra le braccia del papà Ignazio Moser sembra ancora più piccolo. Il 15 ottobre è nata Clara Isabel, la bimba di Cecilia Rodriguez che su Instagram ha condiviso alcuni scatti mentre la si vede allattare la piccolina. Nel carosello sui social anche una foto del piedino di Clara Isabel e infine un video in cui Ignazio Moser stringe tra le braccia e culla la neonata. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

cecilia rodriguez mamma 232 nata la bimba ignazio moser la mia nuova definizione di amore

© Milleunadonna.it - Cecilia Rodriguez mamma: è nata la bimba. Ignazio Moser: "La mia nuova definizione di amore"

Altri contenuti sullo stesso argomento

cecilia rodriguez mamma 232Cecilia Rodriguez mamma, Ignazio Moser racconta il parto di Clara Isabel: «Dopo 10 ore di travaglio ha fatto un balletto» - Un amore nato sotto i riflettori, ora coronato da un lietissimo evento: la nascita della piccola Clara Isabel. Come scrive msn.com

cecilia rodriguez mamma 232Cecilia Rodriguez &#232; diventata mamma - Cecilia Rodriguez è diventata mamma della piccola Clara Isabel, portando una ventata ulteriore d’amore nella famiglia della giovane. Segnala starlettime.com

cecilia rodriguez mamma 232Cecilia Rodriguez: «Il parto? Dieci ore di induzione e un balletto, così &#232; nata Clara Isabel» - Il neo papà Ignazio Moser, dopo avere raccontato su Instagram le ore che hanno preceduto la nascita della figlia, ha dedicato alla moglie e alla loro primogenita tenere parole: «Questa è la mia nuova ... Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez Mamma 232