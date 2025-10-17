Cecilia Rodriguez mamma | è nata la bimba Ignazio Moser | La mia nuova definizione di amore

Un fagottino rosa che tra le braccia del papà Ignazio Moser sembra ancora più piccolo. Il 15 ottobre è nata Clara Isabel, la bimba di Cecilia Rodriguez che su Instagram ha condiviso alcuni scatti mentre la si vede allattare la piccolina. Nel carosello sui social anche una foto del piedino di Clara Isabel e infine un video in cui Ignazio Moser stringe tra le braccia e culla la neonata. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

