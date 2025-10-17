Cecilia Rodriguez | Il parto? Dieci ore di induzione e un balletto così è nata Clara Isabel

Il neo papà Ignazio Moser, dopo avere raccontato su Instagram le ore che hanno preceduto la nascita della figlia, ha dedicato alla moglie e alla loro primogenita tenere parole: «Questa è la mia nuova definizione d'amore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cecilia Rodriguez: «Il parto? Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel»

