Cecilia Rodriguez | Il parto? Dieci ore di induzione e un balletto così è nata Clara Isabel

Vanityfair.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il neo papà Ignazio Moser, dopo avere raccontato su Instagram le ore che hanno preceduto la nascita della figlia, ha dedicato alla moglie e alla loro primogenita tenere parole: «Questa è la mia nuova definizione d'amore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

cecilia rodriguez il parto dieci ore di induzione e un balletto cos236 232 nata clara isabel

© Vanityfair.it - Cecilia Rodriguez: «Il parto? Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel»

Altre letture consigliate

cecilia rodriguez parto dieciCecilia Rodriguez e il parto: “Dieci ore di induzione e un balletto, così è nata Clara Isabel” - Cecilia Rodriguez è diventata mamma dopo dieci ore di induzione, un “balletto” e un po’ di “sport” ... Riporta fanpage.it

cecilia rodriguez parto dieciCecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti" - A meno di un giorno dalla nascita della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser è tornata sui social a raccontare il momento del parto e come l'ha vissuto Cecilia Rodriguez. Come scrive msn.com

cecilia rodriguez parto dieciCecilia Rodriguez, travaglio infinito: 10 ore di induzione, fitball e la prima poppata. Le immagini - Cecilia Rodriguez racconta il parto di Clara Isabel: 10 ore di induzione, fitball e tanta emozione, le prime immagini. Segnala donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez Parto Dieci