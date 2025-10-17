Ceccantoni Pubble | Assolta dal tribunale dopo denuncia di antisemitismo da un giornalista di Libero continuerò a fare fact-checking - VIDEO
La youtuber Paola Ceccantoni, vero nome di Pubble, ha raccontato tramite un video su YouTube di essere stata assolta dal Tribunale in merito alle accuse di antisemitismo che le erano state fatte da un giornalista di Libero in seguito ad un suo video pubblicato sulla piattaforma La youtuber Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
