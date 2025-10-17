C’è una scuola che aiuta i giovani a trovare lavoro nella ristorazione Così Piazza dei Mestieri combatte il drop-out

A Milano, Torino e Catania sono attivi corsi per cucina, sala e bar. E adesso anche vino. Il preside Mangiaracina racconta com'è nata l'idea: "Siamo un ponte tra i ragazzi e le imprese". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

